FantaSanremo 2026 – Annunciati i bonus e i malus aggiuntivi della seconda serata!

La febbre del Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente esplosa e le classifiche delle vostre leghe stanno già subendo i primi, pesantissimi scossoni. Se l’apertura vi ha lasciato a secco di punti, preparatevi a rimescolare le carte: il team del FantaSanremo ha appena sganciato la bomba sui modificatori esclusivi validi rigorosamente solo per le esibizioni di stasera sul palco dell’ Ariston. Parliamo di quattro bonus pensati per far schizzare in orbita i punteggi e di un singolo malus che rischia di affossare in un colpo solo le speranze di vittoria del vostro capitano. Niente sconti stasera, si gioca sporco e si punta al bottino pieno. Bonus validi solo nella seconda serata. Outfit o accessorio verde, +10 punti. Outfit trasparente eo vedononvedo, +10 punti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

