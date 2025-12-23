Alza gli occhi dallo schermo | la campagna per l’uso consapevole dello smartphone a scuola e in famiglia Il portale MIM per scuole studenti e genitori

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito presenta “Alza gli occhi dallo schermo”, una campagna rivolta a scuole, studenti e genitori. L’obiettivo è promuovere un uso più consapevole e equilibrato degli smartphone, anche in ambito scolastico e familiare. Attraverso il portale MIM, vengono offerte risorse e informazioni per favorire un rapporto più sano con la tecnologia, contribuendo a un ambiente educativo più sereno e responsabile.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.