Alza gli occhi dallo schermo | la campagna per l’uso consapevole dello smartphone a scuola e in famiglia Il portale MIM per scuole studenti e genitori

Alza gli occhi dallo schermo | la campagna per l'uso consapevole dello smartphone a scuola e in famiglia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito presenta “Alza gli occhi dallo schermo”, una campagna rivolta a scuole, studenti e genitori. L’obiettivo è promuovere un uso più consapevole e equilibrato degli smartphone, anche in ambito scolastico e familiare. Attraverso il portale MIM, vengono offerte risorse e informazioni per favorire un rapporto più sano con la tecnologia, contribuendo a un ambiente educativo più sereno e responsabile.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito lancia una nuova iniziativa contro l’abuso di smartphone e strumenti digitali. La campagna, intitolata Alza gli occhi dallo schermo, si inserisce all’interno del progetto Adesso lo sai, uno spazio online pensato per aiutare studenti, famiglie e scuole a riconoscere i segnali di rischio e adottare strategie di prevenzione legate sia all’uso eccessivo dei dispositivi, sia ad altre forme di dipendenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
