La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico | Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo

La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di modificare il calendario scolastico italiano per distribuire le vacanze lungo tutto l’anno. L’obiettivo è favorire la destagionalizzazione del turismo, creando un flusso più costante di visitatori e riducendo i picchi tradizionali nelle diverse stagioni. Questa strategia mira a valorizzare l’Italia come destinazione da vivere 365 giorni all’anno, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore turistico.

Cambiare il calendario scolastico come leva per destagionalizzare il turismo. È uno dei punti più sensibili della strategia illustrata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè al Forum internazionale del turismo di Milano, dove ha delineato l’idea di un’Italia da vivere 365 giorni l’anno, riducendo i picchi che si registrano nei periodi attuali di vacanze. Linea che, come la stessa ministra ha riconosciuto, non è destinata a mettere tutti d’accordo. «Alcuni faranno discutere, alcuni divideranno, alcuni forse così diranno che non sono d’accordo su questa visione, ma noi ci dobbiamo provare», ha premesso aprendo il suo intervento.🔗 Leggi su Open.online

