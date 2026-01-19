Procura chiede 28 arresti per i diplomi falsi Due istituti nel mirino

La Procura ha emesso 28 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine su un sistema illecito di rilasci di diplomi falsi. Due istituti sono sotto scrutinio per aver attestato, senza svolgere le attività didattiche previste, titoli di studio irregolari, tra cui diplomi di scuola superiore e abilitazioni professionali. L’indagine mira a fare luce su un fenomeno che compromette l’integrità del sistema formativo e professionale.

Attività didattiche mai svolte per rilasciare titoli di studio irregolari come diplomi di scuola superiore o abilitazioni professionali. E’ questa l’ipotesi della Procura di Napoli Nord che ha chiesto misure cautelari per 28 indagati, tra cui sei residenti nel casertano tra Casapesenna, Orta di.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

