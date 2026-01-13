A Catania, la procura di Caltagirone ha iscritto nel registro degli indagati 27 persone coinvolte in un’indagine sui pacchetti

AGI - Sono 27 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Caltagirone, in provincia di Catania, che ha delegato le indagini ai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria per frode ai danni dello Stato e degli enti previdenziali. L'indagine, condotta tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022, ha svelato l’esistenza di un vero e proprio " mercato delle certificazioni ". Il pacchetto "all inclusive" . Un sistema in grado di garantire ogni supporto e assistenza alla frode, un vero e proprio pacchetto completo e per questo l'operazione è stata battezzata " All inclusive ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pacchetti 'all inclusive' per falsi invalidi, 27 indagati a Catania

