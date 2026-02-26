Falcinelli sporge denunce in America | Giustizia dopo quelle torture

"Da quella notte di violenza Matteo non si è mai ripreso del tutto. La sua vita è rimasta ferma a quei tredici minuti di agonia". A parlare è la madre di Matteo Falcinelli, lo studente spoletino di 27 anni che esattamente due anni fa veniva "incaprettato" e premuto al suolo nella stazione di polizia di North Miami Beach con tecniche analoghe a quelle che uccisero George Floyd. Oggi, in coincidenza del secondo anniversario, la battaglia per la verità si avvia ad una grande sfida. Lo studio legale The X-Law Group, guidato dall’avvocato Filippo Marchino insieme a David Gammill e Christopher Lomax, ha depositato due azioni legali per accuse di brutalità e fallimenti sistemici della polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

