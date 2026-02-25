Matteo Falcinelli ha denunciato un episodio di brutalità poliziesca avvenuto a Miami, attribuendo l’uso eccessivo della forza a ufficiali locali. Il giovane, studente di 27 anni di Spoleto, ha deciso di agire dopo aver vissuto un momento di forte tensione durante un controllo di polizia, durato oltre dieci minuti. La denuncia si concentra sulle carenze nel comportamento degli agenti e sulla mancanza di rispetto delle procedure. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle forze dell’ordine in quella zona.

Roma, 24 febbraio 2026 – A due anni di distanza dall’incaprettamento in una stazione di polizia per tredici interminabili minuti Matteo Falcinelli, il 27enne studente spoletino, sporge denunce negli Stati Uniti per uso eccessivo della forza e gravi carenze sistemiche nel Dipartimento di Polizia di North Miami Beach. The X-Law Group P.C., lo studio legale guidato dall’avvocato Filippo Marchino, insieme a David Gammill e a Christopher Lomax, ha depositato lo scorso 20 Febbraio 2026 due azioni legali che “portano alla luce gravi accuse di brutalità poliziesca, condotta impropria fuori servizio e fallimenti sistemici nei meccanismi di responsabilità all’interno del Dipartimento di Polizia di North Miami Beach”, dice una nota degli studi legali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

