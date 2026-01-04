La dirigente scolastica Eleonora Augello dell’istituto Olivetti di Fano ha sottolineato la distanza tra l’istituzione scolastica e le decisioni sanitarie, evidenziando un approccio rispettoso delle competenze. In un contesto in cui si discutono scelte di politica sanitaria, le dichiarazioni riflettono un atteggiamento di fiducia nella giustizia e nel rispetto delle responsabilità di ciascun settore.

Sul versante istituzionale, arriva invece il commento misurato della dirigente scolastica dell'istituto Olivetti di Fano, Eleonora Augello, che rimarca la distanza della scuola dalle decisioni sanitarie. "Ho fiducia nella giustizia – afferma –. Se la Cassazione ha ritenuto illegittimo quel Tso, significa che ci sono state valutazioni in tal senso. Ma va chiarito che il dirigente scolastico non dispone un Tso". Augello ricostruisce l'iter di quei giorni: "Noi abbiamo solo descritto ciò che stava accadendo. È stato chiamato il 112 e, come avviene sempre, dalla descrizione dei fatti sono stati attivati vigili, forze dell'ordine e ambulanza.

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho fiducia nella giustizia. Non presi io quelle decisioni"

