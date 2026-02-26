Fabbrico fallisce il furto di caffè al Conad

A Fabbrico, un tentativo di furto di caffè è stato interrotto. Gli addetti alla sicurezza hanno impedito che le confezioni venissero portate via. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La merce rubata non ha lasciato il negozio e i responsabili sono stati fermati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Fabbrico (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 - E’ fallito il tentativo di rubare confezioni di caffè dagli scaffali del Conad di Fabbrico. Il tempestivo intervento dei carabinieri della locale caserma ha permesso di denunciare due rumeni di 23 e 31 anni, il primo senza fissa dimora, l’altro già noto per reati contro il patrimonio. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato. Una decina di giorni fa i carabinieri sono stati chiamati sul posto per il furto in atto. Uno degli operatori del negozio ha inseguito uno dei due presunti ladri, riuscendo a fermarlo. I carabinieri, subito giunti sul posto, lo hanno perquisito senza trovare nulla del bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabbrico, fallisce il furto di caffè al Conad Leggi anche: Ladri tentano furto al Battistero, il colpo fallisce Nuovo furto al Conad: "Bottino da migliaia di euro"Un nuovo furto, sempre al Conad di via Monsignor Saccani, in centro a Cadelbosco Sopra, già oggetto di altri colpi simili negli ultimi mesi. Tentato furto al Conad di Fabbrico: denunciati due uominiAvrebbero tentato di rubare alcune confezioni di caffè dagli scaffali del supermercato Conad di Fabbrico, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha ... redacon.it Tentato furto al Conad di Fabbrico: due denunciati dai carabinieriFABBRICO (Reggio Emilia) – Avrebbero tentato di rubare alcune confezioni di caffè dal Conad di Fabbrico. Ma l’intervento del titolare e il tempestivo arrivo dei carabinieri hanno impedito che il colpo ... reggionline.com