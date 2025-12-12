The Game Awards 2025 | Clair Obscur Expedition 33 è il GotY 2025

Durante la notte tra l’11 e il 12 dicembre si è tenuta a Los Angeles la cerimonia dei The Game Awards 2025, che ha celebrato i migliori giochi dell’anno. Tra le molte anteprime e riconoscimenti, Clair Obscur Expedition 33 si è aggiudicato il titolo di Game of the Year, distinguendosi come protagonista della serata.

La cerimonia dei The Game Awards 2025 si è tenuta nella notte tra l'11 e il 12 dicembre a Los Angeles, portando sul palco i migliori titoli videoludici dell'anno. La grande protagonista della notte è stata Clair Obscur: Expedition 33, che ha dominato la lista dei premi e si è aggiudicata il titolo di Game of the Year, insieme a numerosi altri riconoscimenti. Di seguito trovi l'elenco dei vincitori delle principali categorie. Premi principali. Game of the Year Clair Obscur: Expedition 33 Best Game Direction Clair Obscur: Expedition 33 Best Narrative Clair Obscur: Expedition 33 Best Art Direction Clair Obscur: Expedition 33 Best Score & Music Clair Obscur: Expedition 33 Best Audio Design Battlefield 6 Best Performance Jennifer English per Clair Obscur: Expedition 33 Innovation in Accessibility Doom: The Dark Ages Games for Impact South of Midnight Best Ongoing Game No Man's Sky Best Community Support Baldur's Gate 3 Best Independent Game Clair Obscur: Expedition 33 Best Debut Indie Game Clair Obscur: Expedition 33 Categorie di genere.

