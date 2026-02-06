Pio e Amedeo tornano in tv uno show di tre serate per celebrare i primi 25 anni di carriera | State tutti invitati

Pio e Amedeo tornano in TV con uno show di tre serate. La coppia di comici festeggia i 25 anni di carriera e invita il pubblico a seguirli. Dopo tre anni dall’ultimo successo, sono pronti a riprendersi il palco e a riproporsi sul piccolo schermo.

Torneranno presto in tv con un nuovo show, l'occasione per celebrare un importante anniversario. Pio e Amedeo sono pronti a riprendersi la scena, a tre anni dall'ultimo successo televisivo ‘Felicissima sera’, con un nuovo progetto. A darne l'annuncio è proprio il duo comico, attraverso i canali.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Oi Vita Mia, la nostra video intervista a Pio D'Antini e Amedeo GriecoPio e Amedeo tornano al cinema dal 27 novembre con Oi Vita Mia, esordio alla regia per il duo comico pugliese. Nel film Pio (Pio D'Antini) gestisce una comunità di recupero per adolescenti ... comingsoon.it

Pio e Amedeo: Oi vita mia vi farà ridere e commuovere. Rimetterci le pellicce per un ritorno di Emigratis? Mai dire mai perché... - L'intervista ad AffaritalianiAmedeo: Ma che ne so io... faccio l'artista (ridono, ndr). Comunque l'unica difficoltà è l'impegno... Pio: Però in questo film è stato un impegno bello e divertente Cosa vi è piaciuto da questa ... affaritaliani.it

da venerdi 30 gennaio OI VITA MIA Regia di Pio D'Antini, Amedeo Grieco. Un film con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino. Commedia Una commedia diretta e interpretata dal duo comico Pio e Amedeo. Pio e Amedeo sorpr facebook