Merih Demiral, difensore turco dell’Atalanta, ha iniziato a ricevere i primi sondaggi dal club bergamasco per un possibile rinnovo, ma il giocatore preferirebbe valutare anche altre offerte prima di decidere se restare o meno in Italia.

McKennie attualmente ha un contratto con la Juventus da 2,5 milioni di euro, ma è in scadenza a giugno 2026. Secondo Calciomercato.com la 'Vecchia Signora' vorrebbe offrire un prolungamento del contratto di 3 anni con uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno per trattenerlo. Sul giocatore ci sarebbero tantissime squadre interessate, tra cui anche le altre big del campionato di Serie A. LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, probabili formazioni: spazio ancora a Nkunku. Un solo cambio per Allegri>>> . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - McKennie, primi contatti con il Milan: si studia la proposta. Occhio a due fattori

Approfondimenti su mckennie primi

Negli ultimi due giorni, sono emersi nuovi contatti tra Joao Cancelo e la Juventus, con l’ipotesi di un prestito.

Michelangelo Rampulla dice che Inter e Milan sono le favorite per i primi due posti in classifica.

Ultime notizie su mckennie primi

Argomenti discussi: Su McKennie c'è pure il Milan: primi contatti avvenuti. E occhio a 2 fattori; Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scena; La Juventus vuole blindare McKennie; Juve, ecco il piano per il futuro: prima il rinnovo di Yildiz e McKennie e poi Spalletti.

Juventus, contatti continui per il rinnovo di McKennie ma ci sono altri club interessateLa Juventus continua a muoversi sottotraccia per blindare uno dei suoi uomini più affidabili e versatili. Il tema del rinnovo di Weston McKennie resta infatti centrale nelle strategie del club biancon ... it.blastingnews.com

Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scenaVoci sui nerazzurri da svincolato, ma nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti tra Comolli e gli agenti dello statunitense ... tuttosport.com

Su McKennie c'è pure il Milan: primi contatti avvenuti. E occhio a 2 fattori Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook

Gab, Mic e io abbiamo analizzato i primi mesi della Juventus di Spalletti (la fase di possesso e il passaggio al 4231, McKennie, Locatelli e gli altri centrocampisti, Yildiz, David, la fase di non possesso e il mercato invernale) x.com