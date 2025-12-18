Leonardo Caffo pena dimezzata dalla Corte di Appello di Milano | 2 anni di reclusione per maltrattamenti alla ex

La Corte di Appello di Milano ha dimezzato la pena di Leonardo Caffo, condannandolo a due anni di reclusione per maltrattamenti alla ex fidanzata. La sentenza, confermata quella dell’anno precedente, ha escluso l'aggravante. La giovane vittima, già risarcita, ha revocato la costituzione di parte civile. Un caso che riaccende il dibattito sulla tutela delle donne e sulla giustizia.

Confermato la sentenza espressa un anno fa senza, però, riconoscere l'aggravante. La giovane ex fidanzata, già risarcita con circa 45 mila euro, ha revocato la costituzione di parte civile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

