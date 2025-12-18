Leonardo Caffo pena dimezzata dalla Corte di Appello di Milano | 2 anni di reclusione per maltrattamenti alla ex

La Corte di Appello di Milano ha dimezzato la pena di Leonardo Caffo, condannandolo a due anni di reclusione per maltrattamenti alla ex fidanzata. La sentenza, confermata quella dell’anno precedente, ha escluso l'aggravante. La giovane vittima, già risarcita, ha revocato la costituzione di parte civile. Un caso che riaccende il dibattito sulla tutela delle donne e sulla giustizia.

Dimezzata a 2 anni la condanna in appello al filosofo Leonardo Caffo - La Corte d'Appello di Milano ha accolto la proposta di concordato avanzata dalla difesa di Leonardo Caffo, imputato per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ex compagna, e ha dimezza ... ansa.it

Pena dimezzata per il filosofo Leonardo Caffo: dovrà intraprendere un percorso per uomini maltrattanti - Caffo, già condannato a 4 anni per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex compagna, ha chiesto il concordato in appello condizionato a un percorso ... fanpage.it

È stata dimezzata la pena, da 4 a 2 anni, nei confronti di Leonardo Caffo, condannato in primo grado un anno fa per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi ai danni dell'ex compagna. Dovrà intraprendere un percorso psico-educativo in un centro specializz - facebook.com facebook

