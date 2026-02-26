Evade da una comunità di Viterbo per passeggiare per Roma era ai domiciliari

Da Viterbo a Roma. È bastato un click su Youpol per smascherare una evasione dai domiciliari e consentire alle forze dell'ordine di rintracciare nel giro di pochi minuti un uomo, 31enne romano, che in quel momento avrebbe dovuto essere ristretto in una comunità di Viterbo.Click su YoupolNon. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

