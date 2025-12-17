Tommaso Paradiso in gara al 76esimo Sanremo con il brano I romantici

Tommaso Paradiso torna a Sanremo con il brano “I romantici”, un inno all’amore e all’affetto. La sua partecipazione al 76° Festival rappresenta un momento speciale, un’ode alle emozioni più sincere. Con questa canzone, Paradiso ci invita a riscoprire i sentimenti autentici, in un’atmosfera di calore e vicinanza. Un’interpretazione che promette di emozionare il pubblico e lasciare il segno.

SANREMO – Tommaso Paradiso è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano "I romantici", una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama, già disponibile in presave. Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: venerdì 28 novembre ha pubblicato il nuovo album "Casa Paradiso", uscito per Columbia RecordsSony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli "Lasciamene un po'" e "Forse" che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour "TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026", prodotto da Live Nation, che ad aprile del prossimo anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

