Le elezioni comunali di Parigi del marzo 2026 assumono un ruolo cruciale, poiché il futuro del Parco dei Principi e del Paris Saint-Germain si intreccia con le dinamiche politiche della città. La possibile vendita del stadio ai qatarioti del Psg diventa un tema centrale, evidenziando come la competizione elettorale possa influenzare decisioni strategiche e investimenti nel settore sportivo.

Il futuro del Parco dei Principi e del Paris Saint-Germain si intreccia sempre di più con le elezioni comunali di Parigi del marzo 2026. Qsi (Qatar Sports Investments), proprietario del Psg, osserva con attenzione lo scenario politico dopo anni di rapporti complicati con Anne Hidalgo, sindaca di Parigi dal 2014, rieletta nel 2020, ed è una delle figure più influenti della sinistra francese a livello locale e nazionale. L’obiettivo è chiaro: riacquistare lo stadio simbolo del club alle proprie condizioni, trasformando una questione sportiva in un dossier politico di primo piano. Ne scrive So Foot Il Parco dei Principi una questione Politica. Ilnapolista.it

A Parigi le elezioni comunali diventano un referendum per la vendita del Parco dei Principi ai qatarioti del Psg - In Francia le elezioni comunali diventano un referendum per la vendita del Parco dei Principi al Psg tra la sinistra e la destra ... ilnapolista.it