Espulsione Kelly Pinheiro stroncato dai giornali | Arbitro da fermare immediatamente lui e VAR follia sul rosso
Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kelly espulso in Juve-Galatasaray, l’arbitro estrae il secondo giallo: il VAR lo richiama, rosso direttoEpisodio più che dubbio in Juve-Galatasaray a inizio di ripresa quando i bianconeri restano in 10: Kelly viene espulso per un intervento su Yilmaz.
Leggi anche: L’arbitro Mariani non vede. E il Var? Chi c’è al Var? Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaro