In un angolo poco visibile del panorama culturale, si muove chi riesce a mantenere intatta la propria autonomia, sfuggendo alle convenzioni. La sua prospettiva combina elementi di cultura pop e riflessione profonda, creando un equilibrio singolare. Questa dimensione personale permette di esplorare l’essere in modo autentico e diretto, senza compromessi o semplificazioni. La sua presenza si distingue per questa capacità di vivere e lavorare in modo indipendente.

Sean Baker lavora in una fessura quasi invisibile ai più, una fenditura che sembra aver trovato solo lui, dove l’energia pop convive con la postura di un filosofo esistenzialista. Il suo è un cinema che increspa le immagini e le riempie di riflessi e riflessioni. I colori vanno al ritmo della cultura di massa, ma sotto trattengono la domanda degli ultimi: come si resta vivi quando il mondo ti chiede di sparire? La sua disciplina è tutta nel presente, come una Legge di Grossweiner da golfista applicata al punto di contatto fra finzione e realtà, dimenticare il colpo precedente e giocare solo quello che hai davanti. Sopravvivere come si può, non come sarebbe dovuto andare, né come sarebbe “giusto” sperare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

