Scout in difficoltà sul Monte Polveracchio | interviene il Soccorso Alpino

4 gen 2026

Un gruppo di scout ha incontrato difficoltà durante un'escursione sul Monte Polveracchio, nel territorio di Capaccio Paestum. Immediatamente è stato attivato il Soccorso Alpino, che si è prontamente intervenuto per assisterli. La vicenda evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente e di rispettare le norme di sicurezza in montagna. Nessuna vittima è stata segnalata, e le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.

Momenti di apprensione sul Monte Polveracchio, nel territorio di Capaccio Paestum, dove un gruppo di scout si è trovato in difficoltà durante un’escursione. L’allarme è scattato nelle ultime ore, facendo immediatamente intervenire le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

All'addiaccio sul monte Polveracchio, salvato nella notte - Un giovane di 24 anni è stato soccorso la scorsa notte dai volontari dai carabinieri, dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e dai militari dell'Aeronautica militare sul monte Polveracchio, ... ansa.it

