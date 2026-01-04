Scout in difficoltà sul Monte Polveracchio | interviene il Soccorso Alpino

Un gruppo di scout ha incontrato difficoltà durante un'escursione sul Monte Polveracchio, nel territorio di Capaccio Paestum. Immediatamente è stato attivato il Soccorso Alpino, che si è prontamente intervenuto per assisterli. La vicenda evidenzia l’importanza di prepararsi adeguatamente e di rispettare le norme di sicurezza in montagna. Nessuna vittima è stata segnalata, e le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.

Momenti di apprensione sul Monte Polveracchio, nel territorio di Capaccio Paestum, dove un gruppo di scout si è trovato in difficoltà durante un'escursione. L'allarme è scattato nelle ultime ore, facendo immediatamente intervenire le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

