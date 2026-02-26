Escort di notte evasora di giorno | ‘sex worker’ non dichiarata 200mila euro di reddito senza pagare le tasse

Massa Carrara, 26 febbraio 2026 – Pubblicizzava la sua attività mediante note piattaforme online ed arrivava a percepire fino a 200 euro a prestazione. Il tutto senza dichiarare un euro al fisco. E così a finire nei guai è stata una escort di Massa Carrara, pizzicata dai militari della guardia di finanza con un’ingente quantità di denaro guadagnato senza aver mai pagato le tasse. FOTOCRONACHE GERMOGLI Cosa dice la normativa. Nel corso delle indagini delle fiamme gialle a carico della donna sono emersi elementi indicativi dello svolgimento abituale dell'attività di prostituzione, che nel 2025 ha assunto particolare rilievo all'indomani dell'introduzione di un vero e proprio riconoscimento, sotto il profilo fiscale, del ruolo di 'sex workers'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

