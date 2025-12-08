Reddito ritoccato di 200mila euro ristoratore condannato a pagare
Rimini, 8 dicembre 2025 – Una lunga battaglia a colpi di carte bollate con l’ Agenzia delle Entrate. Che, alla fine, ha visto soccombere - dal punto di vista legale - un ristoratore di Cattolica. La Cassazione ha chiuso il caso confermando integralmente l’ accertamento che gli contestava un maggior reddito di oltre 200mila euro. Riapre Il Rustichello, la storica trattoria chiusa da 2 anni. Emanuele Bello: “Contento di restituire questo posto a Ravenna” Utilizzata la tecnica del “bottigliometro”: cosa è. Tutto era iniziato da quell’avviso di accertamento riferito al 2008, quando il Fisco aveva ricostruito i ricavi dell’attività utilizzando il metodo più discusso nel mondo della ristorazione: il cosiddetto “bottigliometro”, ossia la stima dei coperti serviti sulla base del numero d i bottiglie d’acqua acquistate dal locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
