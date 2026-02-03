Auricolari e telefoni alla Motorizzazione Civile di Firenze per ottenere la patente denunciate tre persone

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati a Firenze per aver tentato di superare l’esame della patente usando auricolari e telefoni nascosti. Durante l’esame alla Motorizzazione Civile, sono stati scoperti con dispositivi elettronici e ora rischiano di perdere la possibilità di ottenere la patente. La Polizia ha sequestrato gli apparecchi e avviato le indagini per chiarire tutto.

Tre persone denunciate e materiale tecnologico sequestrato: questo il bilancio dell'ultima operazione della Polizia Stradale di Firenze contro il fenomeno delle patenti ottenute illegalmente. L'azione è stata condotta presso la Motorizzazione Civile, dove sono stati scoperti candidati che cercavano di superare l'esame teorico con strumenti elettronici nascosti. Patenti ottenute illegalmente a Firenze Scoperti kit tecnologici per la comunicazione illecita Denuncia per truffa e falsità ideologica 14 persone denunciate negli ultimi mesi Patenti ottenute illegalmente a Firenze Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Firenze hanno organizzato un servizio mirato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

