Pacchi sospetti dal Belgio interviene la guardia di finanza | sequestrati 50 chili di tabacco di contrabbando

La guardia di finanza ha sequestrato 50 chili di tabacco di contrabbando proveniente dal Belgio, nell'ambito di un'operazione volta a contrastare il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico illecito di prodotti del tabacco.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. È l'esito dell'ultima operazione compiuta dalla guardia di finanza. Un'attività d’indagine, effettuata con il supporto della Procura di Pordenone, che ha come obiettivo il contrasto dei traffici illeciti. Le attività d'indagine hanno portato alla denuncia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

