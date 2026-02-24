de laurentiis protesta con la figc dopo le decisioni arbitrali in atalanta napoli

De Laurentiis critica la FIGC a causa delle decisioni arbitrali durante Atalanta-Napoli. La protesta nasce dalla percezione di errori evidenti che hanno influenzato il risultato della partita. Il presidente del Napoli si è espresso pubblicamente, chiedendo maggiore trasparenza e correggendo alcune valutazioni dell’arbitro. La questione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra club e federazione, che si protraggono da settimane. La discussione continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori.

Il confronto tra Napoli e Atalanta, avvenuto alla New Balance Arena, si è trasformato in un nuovo capitolo di una stagione caratterizzata da polemiche arbitrali sempre vivaci. Il club partenopeo attribuisce all’operato di Daniele Chiffi having decisioni che hanno inciso sull’esito di partite chiave, sollevando una discussione che riguarda l’interpretazione dei falli, la gestione del VAR e le ripercussioni sul campionato. Durante la ripresa, al primo minuto, Chiffi annulla una rete dello 0-2 di Gutierrez per un presunto fallo in attacco durante la costruzione dell’azione. Il contatto viene visto come un duello fisico ordinario tra Hojlund e Hien, e l’episodio è contestato dalla dirigenza azzurra per l’assenza di intervento del VAR da parte di Gianluca Aureliano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

