Atalanta-Napoli esposto alla Procura Federale dopo gli episodi arbitrali

L’avvocato Erich Grimaldi ha presentato un esposto alla Procura Federale FIGC dopo le decisioni arbitrali durante Atalanta-Napoli. La causa sono le presunte anomalie nelle valutazioni degli arbitri, che hanno influenzato il risultato finale della partita. L’azione mira a fare chiarezza sui momenti contestati e a verificare eventuali irregolarità. La questione sta già attirando l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori.

È partita ufficialmente l'iniziativa dell'avvocato Erich Grimaldi, che nelle ultime ore ha presentato un esposto alla Procura Federale FIGC destinato a far discutere. Un atto articolato, corredato da un dossier dettagliato e da numerosi allegati, con cui il legale napoletano chiede chiarezza su quanto sta accadendo nel campionato di Serie A. Al centro della segnalazione c'è la richiesta di avviare una verifica formale, accompagnata dall'istanza di acquisire documenti e materiali tecnici utili a ricostruire nel dettaglio il processo decisionale arbitrale. L'obiettivo è fare luce su dinamiche che, secondo quanto denunciato, presenterebbero più di un'ombra.