Comunità montana stipendi pagati ai dirigenti ma non agli operai

La Comunità Montana Santa Croce è al centro di una controversia riguardante il pagamento degli stipendi. Secondo le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, impiegati e dirigenti avrebbero ricevuto regolarmente le proprie retribuzioni, mentre gli operai risultano ancora in attesa di pagamento. La questione è stata sollevata durante un incontro con il presidente Emilia Delli Colli e il vice Antonio Verdone, evidenziando una situazione che desta preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.

Tre sindaci al fianco degli operai della Comunità montana: "8 mesi di lavoro, 2 stipendi. Vergognoso"

Tre sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine si schierano al fianco degli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando un grave ritardo nei pagamenti. Con otto mesi di lavoro e due stipendi ancora non corrisposti, sottolineano la gravità della situazione e chiedono interventi immediati. Una presa di posizione decisa e senza mezzi termini, volta a tutelare i diritti dei lavoratori.

