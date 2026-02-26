Un uomo è stato arrestato in relazione alla morte di una giovane donna avvenuta durante una crociera nei Caraibi. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un alterco con la vittima, che si sarebbe concluso in modo tragico. Dopo l’episodio, avrebbe nascosto il corpo sotto il letto della cabina. Le indagini continuano per chiarire i dettagli della vicenda.

Il fratellastro di Anna è stato accusato di omicidio. Secondo gli inquirenti, il 16enne avrebbe strangolato la ragazza Ci sono novità sulla morte di Anna Kepner, la 18enne uccisa lo scorso 7 novembre 2025 su una nave da crociera. La giovane si trovava in vacanza con la famiglia, quando la famiglia ne ha perso le tracce. Il suo corpo è stato ritrovato da un’addetta alle pulizie sotto il letto della cabina in cui alloggiava. Secondo i documenti del tribunale divulgati dalla Cbs News, il fratellastro 16enne è accusato di omicidio colposo. Lo scorso 20 febbraio, gli avvocati di Thomas Hudson, padre della ragazza, hanno scritto: “Secondo quanto riportato sui social media dalla famiglia Kepner, il 3 febbraio 2026 suo figlio è stato accusato dal procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale della Florida per l’omicidio di Anna Kepner”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era ubriaco, hanno litigato e l’ha uccisa. Poi ha nascosto il cadavere sotto il letto”: arrestato il fratellastro di Anna Kepner, la 18enne uccisa durante una crociera ai Caraibi

