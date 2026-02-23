Lucia Salcone morta in un incidente arrestato il marito | L’ha uccisa poi ha simulato lo schianto

Ciro Caliendo ha ucciso sua moglie Lucia Salcone e ha cercato di coprire il suo gesto simulando un incidente stradale. La coppia si trovava in auto quando l’uomo ha agito, secondo le indagini, per nascondere l’omicidio. La morte di Lucia Salcone, avvenuta il 27 settembre 2024, ha portato all’arresto del marito, che ora deve rispondere di omicidio volontario. La vicenda si concentra sui sospetti emersi durante le indagini.

