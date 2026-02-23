Lucia Salcone morta in un incidente mesi fa arrestato il marito | L'ha uccisa poi ha simulato lo schianto

Ciro Caliendo ha preso la decisione di uccidere sua moglie, Lucia Salcone, e ha poi falsificato la scena dell’incidente. L’uomo, 48 anni, è stato arrestato dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto prove che collegano il suo gesto alla morte della donna, avvenuta il 27 settembre 2024. La vicenda ha suscitato molte domande sulla dinamica dell’incidente e sulle motivazioni dietro il gesto. La polizia prosegue le indagini per chiarire tutti i dettagli.

