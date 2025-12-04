Uno sguardo inquietante | la poltrona da dentista con i trapani la grande lavagna con i nomi delle donne e le maschere alle pareti ecco le foto choc della casa di Epstein

Una poltrona da dentista con annessi trapani, una stanza con divanetti damascati, una lavagna con su scritto parole come “ potere “, “ inganno “, “ complotti ” e “ politico “. Questi sono solo alcuni degli strani scatti fotografici e immagini video pubblicati dai membri democratici della commissione vigilanza della Camera americana inerenti il resort dell’isola caraibica di Little Saint James, appartenuta a Jeffrey Epstein. Le stanze con alcuni dettagli bizzarri, anche se apparentemente normali, sono stati per decenni luogo degli abusi su ragazze e giovani donne. Dalle immagini emergono anche alcuni scorci di lussuosi giardini, una piscina, le classiche palme e un sentiero che dà sull’oceano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Uno sguardo inquietante”: la poltrona da dentista con i trapani, la grande lavagna con i nomi delle donne e le maschere alle pareti, ecco le foto choc della casa di Epstein

Argomenti simili trattati di recente

: , ` Look distinto, calandra affilata, sguardo inquietante: nella sua irresistibile livrea rossa, l'Alfa Romeo 159 non può lasciare indifferenti. Cosa si cela dietro queste li - facebook.com Vai su Facebook

Espstein, dalla poltrona da dentista alle maschere sulle pareti: i video inediti della sua villa con piscina - Scopri i video inediti della villa di Jeffrey Epstein a Little Saint James: camere, piscina, maschere inquietanti e una poltrona da dentista. affaritaliani.it scrive

Pubblicate le foto della villa di Epstein: la poltrona da dentista, le maschere e la lavagna con nomi di donne - Foto e video inediti dell'isola di Jeffrey Epstein, al centro degli abusi su ragazze da parte del finanziere (morto suicida in carcere nel 2019) e dei ... Lo riporta fanpage.it

Epstein, le foto choc della villa sull'isola privata: la poltrona da dentista, la stanza senza finestre, le maschere al muro - Una lavagna con su scritto «potere», la poltrona di un dentista in una stanza senza finestre, montagne e montagne di asciugamani piegati in un bagno. Scrive msn.com

Dentro la villa sull’isola di Epstein: la poltrona da dentista e le maschere ai muri. Le immagini inquietanti mai viste prima – Foto e Video - proviene da documenti raccolti dalle autorità delle Isole Vergini e poi consegnati alla Commissione di vigilanza d ... Riporta open.online

Sedia da dentista e maschere in gomma: cosa nasconde la villa di Epstein - Pochi giorni dopo la firma da parte di Donald Trump di una legge per imporre la divulgazione dei documenti investigativi su Epstein, le autorità statunitensi hanno pubblicato una serie di 150 fo ... msn.com scrive

Prato, preso un altro dentista abusivo: la poltrona era un sedile da auto - Si tratta di un uomo di nazionalità cinese che da tempo pubblicizzava la sua attività tra gli operai del Macrolotto Prato, 15 marzo 2019 - Secondo lanazione.it