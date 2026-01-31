Epstein le accuse che travolgono Trump | testimonianze shock Cosa faceva con le ragazze
Nuovi documenti del dipartimento di Giustizia americano mettono sotto i riflettori Donald Trump, il cui nome appare migliaia di volte nelle carte sul caso Epstein. Le testimonianze raccolte sono shock e rivelano dettagli sconvolgenti su cosa faceva con le ragazze. La vicenda torna di attualità e apre nuovi interrogativi sulla relazione tra l’ex presidente e il controverso imprenditore.
NEW YORK – Il nome di Donald Trump ricorre migliaia di volte nei nuovi documenti sul caso Epstein diffusi dal dipartimento di Giustizia americano. Un’enorme mole di materiale – milioni di file, immagini e video – che riporta alla luce accuse gravissime, mai dimostrate, e testimonianze non verificate raccolte negli anni da Fbi e polizia di New York. Un dossier che riapre ferite politiche e istituzionali negli Stati Uniti, ma che, allo stato attuale, non contiene prove investigative in grado di sostenere un’accusa formale contro il presidente. Il rilascio dei documenti è avvenuto in modo inatteso ed è stato accompagnato da una precisazione netta: nei file ci sono racconti, dichiarazioni tardive, segnalazioni, non riscontri giudiziari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
