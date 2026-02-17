Inter-Juventus dal contatto Ronaldo-Iuliano all’errore di La Penna | tutti gli episodi controversi del derby d’Italia

Il derby d’Italia del 14 febbraio, giorno di San Valentino, si è trasformato in un susseguirsi di episodi controversi, iniziando dal contatto tra Ronaldo e Iuliano e proseguendo con l’errore dell’arbitro La Penna. La partita ha acceso le polemiche tra tifosi e analisti, soprattutto per alcune decisioni che hanno influenzato il risultato. Un episodio in particolare ha fatto discutere: il fallo non fischiato su Ronaldo, che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

Inter-Juventus del 14 febbraio scorso, giorno di San Valentino, avrebbe potuto cambiare i canoni di una rivalità accesissima. Tra bianconeri e nerazzurri vige un odio sportivo e il desiderio di prevalere sull'altra squadra, in campo e fuori. La partita di sabato sera ha alimentato ancora di più questo dualismo. Nel campo si è visto un match spettacolare sotto il punto di vista tecnico, con ritmi altissimi, gol spettacolari e la voglia di vincere. La Juventus, anche se sotto di un uomo, non ha mai mollato, trovando due volte il pareggio e venendo beffata sul finale. Ciò che invece è andato storto è stato l'arbitraggio, con La Penna finito nel mirino dei bianconeri a causa delle sue scelte.

L’arbitro La Penna dirigerà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, perché ha già arbitrato diverse volte i nerazzurri in passato.

Scontro Ronaldo-Iuliano, Aprile 1998 #calcio #inter #juventus #seriea #ronaldo #podcastitalia

