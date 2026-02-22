Gli episodi controversi di Roma-Cremonese | l' analisi dell' arbitraggio di Di Bello

Durante la partita tra Roma e Cremonese, un episodio controverso ha attirato l’attenzione: l’arbitro Di Bello ha assegnato un rigore discutibile alla Roma. La decisione ha influenzato il risultato finale, favorendo la squadra di casa. La scena si è svolta nel secondo tempo, quando i giocatori della Cremonese hanno contestato l’intervento. La scelta dell’arbitro ha suscitato molte polemiche tra tifosi e commentatori. La partita resta al centro di numerose analisi.

La moviola della partita tra roma e cremonese, valida per la 26ª giornata della serie a 202526, presenta una vittoria netta della roma nello stadio olimpico. Il punteggio finale di 3-0 riflette la rete di Cristante, la marcatura di Ndicka e il sigillo di Pisilli. L’incontro si è distinto per un impatto tattico controllato e per la gestione degli episodi senza sussulti arbitrali. La roma ha chiuso l’incontro in vantaggio grazie a tre reti: Cristante, Ndicka e Pisilli. Il risultato finale è 3-0, con una prestazione complessiva che ha imposto il proprio ritmo sin dall’inizio. La direzione è stata affidata a Marco Di Bello, arbitro pugliese che ha guidato la sfida con una gestione lineare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

