Bullizza mia nipote | nonno entra in aula alle elementari e schiaffeggia un bimbo

Un bimbo bullizza la nipotina: il nonno entra a scuola di nascosto e lo schiaffeggia. È accaduto oggi nella scuola primaria 'Leonardo da Vinci' di Voghera, in provincia di Pavia. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Provincia Pavese', l'uomo è riuscito ad eludere i controlli all'ingresso, introducendosi nei locali scolastici subito dopo il suono della prima campanella. Una volta all'interno, ha agito velocemente, colpendo il bambino prima che l'insegnante, sorpresa dall'accaduto, potesse intervenire. Dopo lo schiaffo, l'uomo si è dileguato rapidamente, senza lasciare il tempo per alcuna reazione da parte del personale scolastico.

