Posa con gli occhi a mandorla | Miss Finlandia cacciata da Miss Universo Ira della destra

Una semplice posa con gli occhi a mandorla ha scatenato un’ondata di polemiche in Finlandia, portando alla cacciata di Miss Finlandia da Miss Universo. La vicenda ha acceso un acceso dibattito politico e sociale, con reazioni contrastanti e accuse di insensibilità. Un gesto apparentemente innocuo che ha diviso l’opinione pubblica, riflettendo tensioni più profonde sulla cultura, il rispetto e le polemiche identitarie nel paese.

© Ilgiornale.it - Posa con gli occhi a mandorla: Miss Finlandia cacciata da Miss Universo. Ira della destra “Gesto stupido”, “basta moralismi”: Miss Suomi ha innescato un’incredibile bagarre politica in Finlandia. Il motivo? Una foto mentre posa con gli occhi a mandorla. Eletta reginetta di bellezza del Paese nordico lo scorso settembre, Sarah Dzafce è stata privata del titolo e allontanata dal concorso di Miss Universo - in corso in Thailandia - a seguito della pubblicazione di un contenuto sui social giudicato offensivo. L’episodio risale allo scorso 11 dicembre, quando la Dzafce ha condiviso online una foto in cui appariva mentre tirava gli occhi con le dita, simulando occhi a mandorla. L’immagine era accompagnata dalla seguente didascalia: "Mangia con un cinese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo Leggi anche: Concorrente finlandese espulsa da Miss Universo: è colpevole di aver mimato gli occhi a mandorla Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Miss Finlandia posa con «gli occhi a mandorla», bufera in Asia: e viene espulsa dal concorso miss Universo. “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo - Interviene anche il primo ministro finlandese definendo il gesto "scriteriato" ... ilfattoquotidiano.it

