È osimana la nuova Miss Motosprint | la fascia nazionale 2026 va ad Arianna Gigli

Arianna Gigli di Osimo è diventata la nuova Miss Motosprint 2026. Ha vinto il titolo durante una cerimonia alla fiera di Verona, organizzata da Claudio Marastoni e condotta da Simona Barchetti. La ragazza ha ricevuto la fascia nazionale in una serata di festa, davanti a un pubblico di appassionati.

Dopo aver conquistato la scorsa estate il premio di Miss Grand Prix Ducati 2025, la 19enne concede il bis diventando il volto simbolo della testata in eventi di caratura internazionale OSIMO - L’osimana Arianna Gigli ha conquistato il titolo nazionale di Miss Motosprint 2026, al termine della cerimonia ospitata negli spazi della fiera di Verona, organizzata da Claudio Marastoni e presentata da Simona Barchetti. L’evento ha visto protagoniste venti concorrenti giunte da ogni parte d’Italia per sfidarsi in un palcoscenico di prestigio dove l’eleganza ha incontrato la passione per i motori attraverso momenti di grande spettacolo che hanno incluso sia la classica sfilata in costume da bagno sia un raffinato quadro moda dedicato al brand Pairyum.🔗 Leggi su Anconatoday.it

