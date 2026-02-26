crans montana elsa torna a torino da zurigo per un nuovo ricovero

È atteso in giornata il trasferimento in Piemonte di Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale "Le Constellation", a Crans-Montana, nella notte di Capodanno, e da due mesi ricoverata all'ospedale di Zurigo. Nelle prossime ore è previsto che la giovane venga ricoverata al Cto di Torino, il Centro Traumatologico Ortopedico., La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Uscita dal coma dopo 22 giorni dall'incendio, è stata sottoposta a più interventi chirurgici: ora è fuori pericolo e potrà curarsi in Italia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella si recò a Zurigo per incontrare, tra gli altri, anche i suoi genitori durante il lungo ricovero della ragazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

