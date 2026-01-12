Crans Montana le condizioni dei feriti al Niguarda | Leonardo resta grave Elsa ancora a Zurigo

Le condizioni dei feriti di Crans Montana sono al centro di aggiornamenti medici. Leonardo rimane in prognosi riservata, mentre Elsa si trova ancora sotto cure a Zurigo. La principale difficoltà riguarda le complicanze polmonari causate dall'inalazione di sostanze tossiche, che stanno generando problematiche infettive e rendendo complesso il percorso di recupero. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attenzione alle complicanze respiratorie e alle future cure necessarie.

"Diciamo che la questione più complicata oggi non sono tanto le ustioni importanti e vaste per tutti, ma sono le situazioni polmonari perché tutti questi ragazzi hanno dovuto respirare sostanze altamente tossiche che adesso purtroppo a livello polmonare stanno prendendo il sopravvento e stanno creando tutta una serie di problematiche, soprattutto di natura infettiva, estremamente difficili da fronteggiare", ha spiegato l'assessore Bertolaso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

