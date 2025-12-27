Conservatorio Corelli Egidio Bernava confermato come presidente

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Egidio Bernava Morante guiderà il Conservatorio Corelli di Messina fino al dicembre del 2028. La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, dopo aver valutato la terna di candidati proposta dal Consiglio Accademico ha riconosciuto il grande lavoro fin qui portato avanti con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

