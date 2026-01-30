Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori | il Cimarosa di Avellino protagonista al Senato

Oggi al Senato si è tenuta la Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori. La Sala Koch del Senato ha visto la partecipazione di molti rappresentanti delle scuole di musica italiane. Tra i momenti più attesi, la presenza del Cimarosa di Avellino, che ha portato il suo contributo alla discussione sulla formazione artistica in Italia.

Le prospettive dell’Alta Formazione Musicale italiana al centro della discussione tra territori, governance e innovazione Il 29 gennaio 2026, la Sala Koch del Senato della Repubblica ha ospitato un evento significativo per il mondo della musica e della formazione artistica in Italia: la Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori. Un appuntamento che ha visto la partecipazione della Presidente del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, Giuliana Franciosa, ma che, soprattutto, ha offerto l’occasione per una riflessione approfondita sullo stato e sul futuro del sistema di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) nel nostro Paese.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

