Educazione digitale nel nuovo questionario INDIRE l’Istituto chiama le scuole a raccolta | c’è tempo fino al 15 febbraio per orientare i fondi del PN 2021-2027
INDIRE invita le scuole a partecipare al nuovo questionario sull’educazione digitale, disponibile fino al 15 febbraio 2026. L’obiettivo è raccogliere informazioni sui bisogni e le priorità del settore, al fine di orientare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PN 2021-2027). La partecipazione è importante per contribuire a definire strategie efficaci e sostenibili nell’ambito dell’educazione digitale.
INDIRE ha lanciato un questionario rivolto alle scuole, compilabile fino al 15 febbraio 2026, per mappare i bisogni sull'Educazione al digitale. I dati raccolti serviranno a progettare i prossimi interventi formativi del Programma Nazionale 2021-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
