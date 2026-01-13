Educazione digitale nel nuovo questionario INDIRE l’Istituto chiama le scuole a raccolta | c’è tempo fino al 15 febbraio per orientare i fondi del PN 2021-2027

INDIRE invita le scuole a partecipare al nuovo questionario sull’educazione digitale, disponibile fino al 15 febbraio 2026. L’obiettivo è raccogliere informazioni sui bisogni e le priorità del settore, al fine di orientare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PN 2021-2027). La partecipazione è importante per contribuire a definire strategie efficaci e sostenibili nell’ambito dell’educazione digitale.

