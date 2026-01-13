Educazione digitale nel nuovo questionario INDIRE l’Istituto chiama le scuole a raccolta | c’è tempo fino al 15 febbraio per orientare i fondi del PN 2021-2027

Da orizzontescuola.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

INDIRE invita le scuole a partecipare al nuovo questionario sull’educazione digitale, disponibile fino al 15 febbraio 2026. L’obiettivo è raccogliere informazioni sui bisogni e le priorità del settore, al fine di orientare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PN 2021-2027). La partecipazione è importante per contribuire a definire strategie efficaci e sostenibili nell’ambito dell’educazione digitale.

INDIRE ha lanciato un questionario rivolto alle scuole, compilabile fino al 15 febbraio 2026, per mappare i bisogni sull'Educazione al digitale. I dati raccolti serviranno a progettare i prossimi interventi formativi del Programma Nazionale 2021-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Scuola, aperte le iscrizioni per l'anno 2026/2027. C'è tempo fino al 14 febbraio

Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, al via le iscrizioni per il nuovo anno: c'è tempo fino al 15 gennaio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Educazione digitale: la scuola che serve, la scuola che manca - Settembre è il mese dei nuovi inizi: tra scuola, routine e propositi, la vera sfida è l’educazione digitale dei nostri ragazzi. diritto.it

Educazione digitale, al via progetto online di alta formazione - Questa la filosofia alla base del progetto Edvance, il primo Digital Education Hub per l'istruzione superiore dedicato alla Cultura Digitale ... ansa.it

Consiglio d’Europa: da domani a Strasburgo il Forum sull’educazione alla cittadinanza digitale - Si apre domani presso il Palais de l’Europe di Strasburgo, il Forum sull’educazione alla cittadinanza digitale, “Let’s Act Now”, evento di punta dell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza ... agensir.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.