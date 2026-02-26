EdicolAcustica a Sanremo | musica indie in diretta su Twitch

Il 28 febbraio, a Sanremo, un evento dedicato alla musica indie prenderà vita in diretta su Twitch. L'iniziativa coinvolgerà artisti emergenti e appassionati, offrendo una vetrina digitale per le band indipendenti. La giornata promette di portare attenzione sulla scena musicale alternativa italiana, mettendo in evidenza nuove proposte e stimolando il pubblico a scoprire sonorità diverse.

Il 28 febbraio, EdicolAcustica, il progetto musicale nato a Grosseto nel 2013, vivrà una giornata che potrebbe segnare un punto di svolta per la musica indipendente italiana. Tra un’intervista a Casa Sanremo e una diretta su Twitch per la finalissima del Festival, il chiosco sonoro di Michele Scuffiotti si prepara a conquistare i riflettori, portando con sé una visione alternativa dell’industria musicale. Ma cosa rende così speciale questa presenza a Sanremo? Un sogno che diventa realtà. La mattina del 28 febbraio, Alberto Guazzi e Marco D’Alò saranno ospiti a Casa Sanremo nel Palafiori, per raccontare la storia di EdicolAcustica e le sue novità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

