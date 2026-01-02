Inediti & Musica Indie | una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie

Il 13 gennaio 2026, alle 21:30, il Craft Bellini ospiterà Inediti & Musica Indie, un evento dedicato a performance di canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie. Organizzato da Song ’E Cumpagnia, il format mira a offrire uno spazio di condivisione per musicisti e appassionati, promuovendo incontri e scambi culturali nel contesto musicale indipendente.

