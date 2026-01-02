Inediti & Musica Indie | una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie

Da napolitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 gennaio 2026, alle 21:30, il Craft Bellini ospiterà Inediti & Musica Indie, un evento dedicato a performance di canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie. Organizzato da Song ’E Cumpagnia, il format mira a offrire uno spazio di condivisione per musicisti e appassionati, promuovendo incontri e scambi culturali nel contesto musicale indipendente.

Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 21:30, il Craft Bellini ospiterà Inediti & Musica Indie, il primo live del format Inediti &., ideato e organizzato da Song ’E Cumpagnia, progetto nato con l’obiettivo di creare spazi di incontro e condivisione per chi scrive e vive la musica.La serata vedrà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

inediti amp musica indie una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama indie

© Napolitoday.it - Inediti & Musica Indie: una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie

Leggi anche: Parte Xbox Indie Demo Fest: sono ora disponibili oltre 30 demo di giochi indie su Xbox Series X|S e PC

Leggi anche: Pagelle inediti X Factor 2025: PierC spremuta di cuore, eroCaddeo indie. Rob da urlo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

inediti amp musica indieInediti &amp; Musica Indie: una serata live tra canzoni originali e reinterpretazioni del panorama Indie - , ideato e organizzato da Song ’E Cumpagnia, progetto nato con l’obiettivo ... napolitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.