Xbox Indie Demo Fest | sono ora disponibili oltre 30 demo di giochi indie su Xbox Series X|S e PC

È iniziato l'Xbox Indie Demo Fest, un evento che offre agli appassionati l'opportunità di esplorare oltre 30 demo gratuite di giochi indie disponibili su Xbox Series X|S e PC. Questa iniziativa permette di scoprire nuove creazioni indipendenti, offrendo un assaggio delle future uscite e sostenendo gli sviluppatori emergenti nel loro percorso.

L’ Xbox Indie Demo Fest è ufficialmente iniziato e porta con sé una ricchissima selezione di oltre 30 demo gratuite dedicate ai giochi indipendenti. Per tre settimane, i giocatori su Xbox Series XS e PC possono provare in anteprima titoli in sviluppo e contribuire con i propri back al lavoro degli studi coinvolti. È un’occasione preziosa sia per scoprire nuovi progetti sia per sostenere il panorama indie, che proprio grazie a iniziative come questa trova uno spazio diretto di dialogo con il pubblico. Per la prima volta, l’evento include anche titoli per PC e dispositivi portatili, ampliando ulteriormente la portata dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Parte Xbox Indie Demo Fest: sono ora disponibili oltre 30 demo di giochi indie su Xbox Series X|S e PC

