Nelle librerie è uscito il nuovo saggio di Eraldo Baldini, ‘I riti della coppia in Romagna’ (Società Editrice ‘Il Ponte Vecchio’), il suo secondo lavoro dedicato al ‘ciclo della vita’, dopo quello sui riti del nascere. La prossima presentazione al pubblico è in programma sabato alle 17.30, al Centro Sociale Laderchi in corso Garibaldi 2 (piano terra) a Faenza. Quali sono state le sue fonti principali? "Dal punto di vista prettamente folklorico, i testi dei Sinodi diocesani d’Età moderna, gli scritti settecenteschi di Giovanni Antonio Battarra, le relazioni dell’Inchiesta ‘napoleonica’ del 1811 sugli usi e costumi nel Regno italico, l’opera... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ecco i mille riti della coppia in Romagna"

Andrea Delogu e Nikita Perotti, coppia sì o coppia no? Ecco cosa ha rivelato la conduttriceForte flirt oppure una forte amicizia? Andrea Delogu chiarisce il rapporto con Nikita Perotti dopo Ballando con le Stelle.

Festa di Sant’Agata a Catania: riti antichi, fede popolare e tradizioni che animano la città con riti secolari.Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si trasforma in una città che respira fede, memoria e tradizione.