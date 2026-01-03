Andrea Delogu e Nikita Perotti sono stati al centro di molte discussioni riguardo al loro rapporto. La conduttrice ha recentemente chiarito, attraverso alcune dichiarazioni, se si tratta di una coppia o di una semplice amicizia. Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, le loro dinamiche sono state oggetto di attenzione, ma ora Andrea Delogu fornisce una versione più precisa sulla natura del loro legame.

Forte flirt oppure una forte amicizia? Andrea Delogu chiarisce il rapporto con Nikita Perotti dopo Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto la conduttrice! Leggi anche: Andrea Delogu torna in sala prove di “Ballando con le Stelle” dopo il lutto per il fratello Evan Durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in molti avevano scommesso sulla nascita di una nuova coppia. La complicità in pista, gli sguardi e il percorso condiviso fino alla vittoria avevano alimentato il gossip su un possibile flirt tra Andrea Delogu e il suo maestro Nikita Perotti. A spegnere definitivamente le voci, però, è stata la stessa Delogu, che ha deciso di chiarire pubblicamente la natura del loro rapporto, spiegando perché tra loro non sia mai scattata la famosa «scintilla». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Andrea Delogu e Nikita Perotti, coppia sì o coppia no? Ecco cosa ha rivelato la conduttrice

Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti sarebbero una coppia: “Si amano, anche nel ballo si vede la passione”

Leggi anche: Ballando, Nikita Perotti e Andrea Delogu sono una nuova coppia? Lei…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Andrea Delogu: «Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Perché lui ha 21 anni»; Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: Siamo solo amici, il problema è la sua età; Andrea Delogu e Nikita Perotti, imbarazzo in diretta social dopo Ballando: Si vede quello che provi; Andrea Delogu spiega perché con Nikita Perotti c'è solo amicizia: Ha 21 anni, il problema è la sua età.

Andrea Delogu e Nikita Perotti, imbarazzo in diretta social dopo Ballando: "Si vede quello che provi" - Andrea Delogu e Nikita Perotti continuano a non convincere i fan definendosi solo amici, e durante una diretta Instagram una domanda scomoda fa scattare l'imbarazzo ... libero.it