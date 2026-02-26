Un giovane artista di appena diciannove anni ha attirato l’attenzione sul palco dell’Ariston con la sua canzone

Ha trasformato la malinconia in un trionfo: il 19enne umbro vince all'Ariston nella categoria dei debuttanti. Dalla scuola di Amici al palco del Festival, ecco chi è Ha la freschezza dei diciannove anni e la consapevolezza di chi calca il palcoscenico da quando era bambino. Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte a Sanremo 2026, trasformando la sua ballata viscerale Laguna in un inno. Dopo aver trionfato a Sanremo Giovani lo scorso dicembre, il cantautore umbro ha scalato l'Ariston con una maturità interpretativa che ha messo d'accordo critica e televoto, confermandosi come il nuovo volto del pop d'autore italiano.

© Iodonna.it - Ecco chi è il diciannovenne che ha conquistato l'Ariston con la sua "Laguna"

Sanremo 2026, ecco chi ha vinto tra i giovani: il pubblico di Amici colpisce ancora!Chi ha vinto Sanremo Giovani tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci? I giochi sono fatti: ecco svelato il nome dell'artista che ha trionfato! donnapop.it

L’artista diciannovenne ex Amici sarà sul palco dell’Ariston in gara fra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 Leggi l'articolo #NicolòFilippucci facebook

SEI TU l’ho terminata giorno 17 febbraio 2025, alle 19. Mai avrei immaginato potesse arrivare all’Ariston. L’amo, profondamente, non solo per il brano in sé, ma per il momento che rappresenta per me, in questa vita…spericolata (!!!). Non vedo l’ora sia Martedì x.com