Ecco chi è il diciannovenne che ha conquistato l' Ariston con la sua Laguna

Un giovane artista di appena diciannove anni ha attirato l’attenzione sul palco dell’Ariston con la sua canzone

Ha trasformato la malinconia in un trionfo: il 19enne umbro vince all'Ariston nella categoria dei debuttanti. Dalla scuola di Amici al palco del Festival, ecco chi è Ha la freschezza dei diciannove anni e la consapevolezza di chi calca il palcoscenico da quando era bambino. Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria Nuove Proposte a Sanremo 2026, trasformando la sua ballata viscerale Laguna in un inno. Dopo aver trionfato a Sanremo Giovani lo scorso dicembre, il cantautore umbro ha scalato l'Ariston con una maturità interpretativa che ha messo d'accordo critica e televoto, confermandosi come il nuovo volto del pop d'autore italiano.

