EBOLI – Un nuovo episodio di presunto bullismo riporta l’attenzione sul delicato tema della sicurezza e del benessere degli studenti. A essere coinvolta sarebbe un’alunna di prima media che, secondo quanto emerso, avrebbe deciso di non frequentare più la scuola dopo settimane di episodi offensivi sui social. Insulti e contenuti denigratori online. La ragazza sarebbe stata presa di mira da alcuni studenti più grandi attraverso la pubblicazione di video e contenuti offensivi su una nota piattaforma social. Gli attacchi, secondo le ricostruzioni, sarebbero stati ripetuti e sistematici. Il peso del cyberbullismo. L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno del cyberbullismo, che può avere conseguenze profonde sul piano psicologico, soprattutto in età adolescenziale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Eboli, alunna di prima media smette di andare a scuola: bullismo sui social

Calcio: l’annuncio sui social. Bomber Brega smette: "Una vita in attacco»Cristian Brega ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dicendo addio al calcio giocato.

Le 4 regole per proteggere i minori dall’iperconnessione: niente cellulare prima dei 14 anni, social media vietati fino ai 16, scuola phone free e ritorno al gioco realeIl medico e psicoterapeuta Alberto Pellai, docente e ricercatore specializzato in età evolutiva, ha analizzato il deterioramento della salute mentale...

Discussioni sull' argomento Eboli, alunna disabile bullizzata sui social; Eboli, alunna di prima media non va più a scuola: bullizzata sui social dai compagni - Salernonotizie.it; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 26 febbraio - Salernonotizie.it.

Eboli, alunna di prima media non va più a scuola: bullizzata sui social dai compagniStampa Ancora un caso di bullismo che ha come comune denominatore la scuola. E’ accaduto a Eboli, dove a farne le spese – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano La Città oggi in edicola ... salernonotizie.it

Ancora un caso di bullismo nelle mura scolastiche: un'alunna di Eboli, della prima media, affetta da fragilità psicologiche non va più a scuola perché finita nei mirino dei compagni che da settimane la insultano attraverso i social, specialmente su TikTok - facebook.com facebook