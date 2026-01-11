Calcio | l’annuncio sui social Bomber Brega smette | Una vita in attacco

Cristian Brega, attaccante viareggino nato nel 1987 e tifoso del Milan, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Con una carriera dedicata principalmente alle categorie dilettantistiche, ha segnato numerosi gol in Serie D ed Eccellenza, distinguendosi come un punto di riferimento in attacco. Brega conclude così la sua esperienza sportiva, lasciando un ricordo importante nel panorama calcistico dilettantistico italiano.

Cristian Brega ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dicendo addio al calcio giocato. L’attaccante viareggino doc, classe 1987 tifosissimo del Milan, è stato un grande bomber delle categorie dilettantistiche realizzando valanghe di reti soprattutto nei principali campionati di Serie D e di Eccellenza. Ha vinto un mucchio di volte in carriera la classifica cannonieri ed ha girato un sacco di squadre, vestendo in alcuni casi anche la fascia da capitano. Ragazzo magari non di molte parole ma dal cuore grande e sempre in grado di farsi sentire a livello di personalità in campo e in spogliatoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

