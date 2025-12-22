L’Italia si posiziona 26esima su 38 nazioni per work-life balance sul posto di lavoro | ovviamente non è un bene

L’Italia continua a restare indietro quando si parla di equilibrio tra vita privata e lavoro. Secondo l’ultimo European Life-Work Balance Index, realizzato da Remote, piattaforma specializzata in analisi sul capitale umano a livello globale, il nostro Paese si colloca al ventiseiesimo posto nella classifica europea, immediatamente dopo la Grecia e appena prima della Svizzera. Come funziona l’indice sul work-life balance. Lo studio prende in esame 42 Paesi del continente e misura la qualità delle condizioni lavorative attraverso una combinazione di fattori che vanno dal numero di giorni di ferie alla durata dei congedi, dagli orari medi di lavoro alla retribuzione in caso di malattia, fino all’accesso all’assistenza sanitaria, alla presenza di un salario minimo e ai livelli di inclusività LGBTQ+ percepiti dai lavoratori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

